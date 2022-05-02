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1 час назад

The Hill: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

Елена Прошина

Санкции США и их союзников против России привели к тому, что страны Запада оказались в собственной ловушке. Как сообщает The Hill, cанкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта.

The Hill: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вопреки усилиям по исключению России из мировых финансовых потоков, рубль резко восстановился, в то время как валюта Японии обвалилась до двадцатилетнего минимума. Кроме того, высокая инфляция и сбои в цепочках поставок грозят падением прибыли западных корпораций, а повышение процентных ставок для сдерживания инфляции только усугубляет ситуацию.

В результате от санкций против РФ страдают и бедные страны, на которые ложится основная тяжесть экономических последствий.

Напомним, что санкции против России начали вводить после начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничения затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию.

Экономика,
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