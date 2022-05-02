В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа

Руководитель крупнейшего энергетического концерна Германии E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что ФРГ не сможет функционировать без серьезного ущерба для своей экономики в случае поспешного отказа от газа из России. Такое мнение он выразил в интервью газете FAZ
«Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными», — сказал Бирнбаум.
При этом он добавил, что не обладает соответствующими полномочиями и может «только предостеречь» власти Германии от скоропалительного введения эмбарго на газ из РФ.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз может прекратить импорт российского угля текущим летом.