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1 час назад

В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа

Газета.Ru

Руководитель крупнейшего энергетического концерна Германии E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что ФРГ не сможет функционировать без серьезного ущерба для своей экономики в случае поспешного отказа от газа из России. Такое мнение он выразил в интервью газете FAZ

В Германии заявили о невозможности продержаться без российского газа
Фото: ReutersReuters

«Без российского газа мы вряд ли продержимся ближайшие две зимы — разве что за счет ущерба нашей промышленности и экономики. Но тогда у нас не будет больше ни стали, ни химической промышленности, последствия были бы драматичными», — сказал Бирнбаум.

При этом он добавил, что не обладает соответствующими полномочиями и может «только предостеречь» власти Германии от скоропалительного введения эмбарго на газ из РФ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз может прекратить импорт российского угля текущим летом.

Экономика,Олаф Шольц,ЕС,
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