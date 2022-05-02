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1 час назад

В Еврокомиссии назвали решение отключить Польшу и Болгарию от газа "нарушением контрактов"

ТАСС

Еврокомиссия (ЕК) считает решение "Газпрома" отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением Россией контрактов. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе.

В Еврокомиссии отреагировали на решение отключить Польшу и Болгарию от газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все министры решительно осудили решение "Газпрома" прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов", - сказала она, предупредив, что "любая страна ЕС может стать следующей". "Это также попытка расколоть ЕС", - добавила она.

В Еврокомиссии оценили предложение РФ по оплате за газ в рублях

Симсон добавила, что немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию.

Экономика,Совет Европы,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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