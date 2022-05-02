В Еврокомиссии отреагировали на решение отключить Польшу и Болгарию от газа

"Все министры решительно осудили решение "Газпрома" прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов", - сказала она, предупредив, что "любая страна ЕС может стать следующей". "Это также попытка расколоть ЕС", - добавила она.