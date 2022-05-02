В Еврокомиссии отреагировали на решение отключить Польшу и Болгарию от газа

Еврокомиссия (ЕК) считает решение "Газпрома" отключить Польшу и Болгарию от газа нарушением Россией контрактов. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Все министры решительно осудили решение "Газпрома" прекратить поставки в Польшу и Болгарию. Это нарушение Россией своих обязательств в рамках контрактов", - сказала она, предупредив, что "любая страна ЕС может стать следующей". "Это также попытка расколоть ЕС", - добавила она.
Симсон добавила, что немедленных рисков для снабжения газом ЕС пока нет, Болгария и Польша получают газ через Грецию и Германию.