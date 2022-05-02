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30 минут назад

В ФРГ объяснили, как Россия может компенсировать ущерб от нефтяного эмбарго

Газета.Ru

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о необходимости учитывать последствия возможного роста цен на нефть при введении эмбарго на топливо из РФ, сообщает ТАСС.

В ФРГ заявили о возможной выгоде РФ от нефтяного эмбарго
Фото: ReutersReuters

В частности, он заявил, что при подорожании топлива российские власти смогут компенсировать возможные потери от падения уровня экспорта нефти.

«Ущерб будет компенсирован из-за того, что цена на нефть станет очень высокой и при меньшем экспорте можно будет получать больше прибыли. <...> Если такое произойдет, то мы просчитаемся», — объяснил Хабек.

Германия ускорит отказ от российского газа

Также министр допустил, что Россия потенциально сможет предлагать странам скидку на нефть в обмен на поддержку. По его словам, реализация подобного сценария станет «геополитической ошибкой» Евросоюза.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава готова оказать содействие правительствам европейских государств в контексте отказа от энергоносителей из РФ.

Экономика,Анна Москва,Роберт Хабек,ЕС,
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