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36 минут назад

Хорватия готова отказаться от российского газа

Ura.Ru

Хорватия готова полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики страны Давор Филипович.

Хорватия готова отказаться от российского газа
Фото: ТАССТАСС

«Мы являемся одной из наиболее подготовленных стран ЕС в случае [прекращения поставок газа из РФ]», — приводит слова Давора Филиповича ТАСС.

Он добавил, что Хорватия уже увеличила пропускную способность своего СПГ-терминала на острове Крк и готова дополнительно повысить мощность, если этому посодействует Евросоюз.

Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ.

27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии —обе страны отказались платить за него в рублях. В Еврокомиссии сочли это решение нарушением Россией газовых контрактов и попыткой расколоть ЕС. В Венгрии заявили, что не откажутся от газа и нефти из РФ. Аналитик Игорь Юшков заявил, что европейцы не смогут решиться на эмбарго на российский газ, передает RT.

Экономика,Игорь Юшков,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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