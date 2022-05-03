Хорватия готова отказаться от российского газа

Хорватия готова полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил глава Минэкономики страны Давор Филипович.

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«Мы являемся одной из наиболее подготовленных стран ЕС в случае [прекращения поставок газа из РФ]», — приводит слова Давора Филиповича ТАСС.

Он добавил, что Хорватия уже увеличила пропускную способность своего СПГ-терминала на острове Крк и готова дополнительно повысить мощность, если этому посодействует Евросоюз.