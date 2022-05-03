Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты газа из России в рублях

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок газа из России и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.

По его словам, Еврокомиссия должна выразить юридическое мнение о том, является ли оплата газа в российской национальной валюте обходом санкций или нет. Итальянский премьер при этом отметил, что продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств.