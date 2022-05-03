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36 минут назад

Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты газа из России в рублях

Национальная Служба Новостей

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна последует указаниям Европейской комиссии в вопросе оплаты поставок газа из России и ожидает юридических объяснений от Брюсселя.

Премьер Италии призвал оценить возможность оплаты газа из России в рублях
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, Еврокомиссия должна выразить юридическое мнение о том, является ли оплата газа в российской национальной валюте обходом санкций или нет. Итальянский премьер при этом отметил, что продолжает считать оплату в рублях нарушением контрактных обязательств.

Напомним, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани считает целесообразным позволить европейским энергетическим компаниям временно платить за российский газ в рублях, сообщает газета Politico.

Экономика,Марио Драги,Еврокомиссия,
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