Европа нашла замену российскому газу

Европейский союз (ЕС) намерен активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы найти замену российскому газу и снизить энергетическую зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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В проекте документа ЕС указано, что некоторые государства Африки, такие как Сенегал, Нигерия и Ангола, могут реализовать свой неиспользованный потенциал по экспорту сжиженного природного газа. Ряд источников сообщает, что Европейская комиссия в конце мая намерена принять меры, направленные на организацию сотрудничества с указанными странами.

Планируется, что Европа увеличит импорт сжиженного природного газа на 50 миллиардов кубометров в год, а также увеличит поставки трубопроводного газа из других стран, исключая Россию, на 10 миллиардов кубометров. Для этого требуется наладить отношения с традиционными поставщиками топлива и найти новых.