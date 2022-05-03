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1 час назад

Европа нашла замену российскому газу

Елена Прошина

Европейский союз (ЕС) намерен активизировать сотрудничество со странами Африки, чтобы найти замену российскому газу и снизить энергетическую зависимость от Москвы почти на две трети в 2022 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Европа нашла замену российскому газу
Фото: ReutersReuters

В проекте документа ЕС указано, что некоторые государства Африки, такие как Сенегал, Нигерия и Ангола, могут реализовать свой неиспользованный потенциал по экспорту сжиженного природного газа. Ряд источников сообщает, что Европейская комиссия в конце мая намерена принять меры, направленные на организацию сотрудничества с указанными странами.

Планируется, что Европа увеличит импорт сжиженного природного газа на 50 миллиардов кубометров в год, а также увеличит поставки трубопроводного газа из других стран, исключая Россию, на 10 миллиардов кубометров. Для этого требуется наладить отношения с традиционными поставщиками топлива и найти новых.

Ранее в Европе назвали меры, которые помогут ей обрести газовую независимость от России. Основной шаг — полное выполнение соглашения с США о поставке 15 миллиардов кубометров дополнительного СПГ в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Также планируется подписать трехсторонний меморандум о взаимопонимании с Египтом и Израилем, чтобы увеличить поставки газа в Европу к лету 2022 года.

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Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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