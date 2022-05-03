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1 час назад

Российские экономисты спрогнозировали укрепление рубля

runews24.ru

Российские экономисты выразили уверенность в том, что в будущем стоит ожидать укрепления рубля. В мировой экономике наблюдается процесс постепенного отказа от доллара. Если еще 10 лет назад с участием американской валюты количество операций составляло 71%, то на текущий момент данный показатель упал до 53%.

Российские экономисты спрогнозировали укрепление рубля
Фото: ТАССТАСС

По мнению экспертов, вместе с уменьшением роли доллара в мировой экономике будет укрепляться российский рубль. Аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов считает, что в будущем курс доллара может составить 40 рублей, а евро – 50 рублей. Напомним, что примерно такой курс был до 2014 года.

Как отметил Владимир Чернов, чтобы такой курс был удовлетворительным для правительства России, стоимость нефти должна составлять 110 долларов за баррель. В 2022 году такие значения могут быть достигнуты, особенно в случае ввода европейскими странами эмбарго на российскую нефть.

Экономика,Владимир Чернов,ФФИН Банк,Правительство РФ,
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