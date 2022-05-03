Российские экономисты спрогнозировали укрепление рубля

Российские экономисты выразили уверенность в том, что в будущем стоит ожидать укрепления рубля. В мировой экономике наблюдается процесс постепенного отказа от доллара. Если еще 10 лет назад с участием американской валюты количество операций составляло 71%, то на текущий момент данный показатель упал до 53%.
По мнению экспертов, вместе с уменьшением роли доллара в мировой экономике будет укрепляться российский рубль. Аналитик банка «Фридом Финанс» Владимир Чернов считает, что в будущем курс доллара может составить 40 рублей, а евро – 50 рублей. Напомним, что примерно такой курс был до 2014 года.
Как отметил Владимир Чернов, чтобы такой курс был удовлетворительным для правительства России, стоимость нефти должна составлять 110 долларов за баррель. В 2022 году такие значения могут быть достигнуты, особенно в случае ввода европейскими странами эмбарго на российскую нефть.