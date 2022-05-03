Аналитик FT заявил об энергетической неуязвимости России

"Санкции [Запада против РФ] работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай, - отметил аналитик. - Газ, который Россия экспортирует в ЕС, составляет всего 8% от общего объема его поставок, и мы не можем подключить весь мир к эмбарго". "Россия практически неуязвима: она всегда найдет покупателя для топлива", - считает Вулф. "Санкции не меняют политику, посмотрите на санкции [экс-президента США] Дональда Трампа в его торговой войне с Китаем или на все те, которые были наложены на Иран, - добавил он. - Санкции работают только в том случае, если поддержка режима слаба".