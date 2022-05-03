Аналитик FT заявил об энергетической неуязвимости России

Россия является практически неуязвимой с энергетической точки зрения, поскольку всегда сможет найти покупателей для своего топлива. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Мартин Вулф в опубликованном во вторник интервью испанскому изданию El Mundo.
"Санкции [Запада против РФ] работали бы лучше, если бы они были более строгими и включали бы газ, но они никогда не будут полностью непроницаемыми, потому что Россия может покупать, например, через Китай, - отметил аналитик. - Газ, который Россия экспортирует в ЕС, составляет всего 8% от общего объема его поставок, и мы не можем подключить весь мир к эмбарго". "Россия практически неуязвима: она всегда найдет покупателя для топлива", - считает Вулф. "Санкции не меняют политику, посмотрите на санкции [экс-президента США] Дональда Трампа в его торговой войне с Китаем или на все те, которые были наложены на Иран, - добавил он. - Санкции работают только в том случае, если поддержка режима слаба".
"Денежно-кредитная политика еврозоны по-прежнему агрессивно экспансионистская, поэтому есть причины для ее ужесточения, - считает обозреватель. - Положение центральных банков кошмарное". "Какое-то время будет стагфляция, - полагает он. - Когда производство сокращается, а спрос сохраняется, в любом случае создается инфляция". "Мое мнение, более-менее совпадающее с мнением МВФ, заключается в том, что придется ужесточить денежно-кредитную политику, но с фискальной точки зрения нужно будет компенсировать как минимум трети населения, которому придется сложно".
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.