В Венгрии объяснили отказ от санкций в отношении нефти из России

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил во время рабочего визита в Казахстан, что экономика страны не сможет функционировать без нефти из России. Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение», - отметил политик.
Он подчеркнул, что 65% об общего объема поставок Венгрия получает из РФ через трубопровод «Дружба».
«В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», - сказал Петер Сийарто.
Министр напомнил, что Будапешт поддерживает инициативу ведущих европейских стран о диверсификации энергоносителей, но санкции против России с высокой долей вероятности помешают Венгрии в полной мере приступить к этому проекту, реализовать его.
Представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш сообщил ранее, что ЕС следует «прислушаться к голосу разума» и не вводить санкции против российских энергоносителей.