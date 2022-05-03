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1 час назад

В Венгрии объяснили отказ от санкций в отношении нефти из России

Илья Родин

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто заявил во время рабочего визита в Казахстан, что экономика страны не сможет функционировать без нефти из России. Об этом пишет «Интерфакс».

В Венгрии объяснили отказ от санкций в отношении нефти из России
Фото: ТАССТАСС

«Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском союзе, несмотря на это, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС. Это сводится к тому, что мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию. Это не политическое решение», - отметил политик.

Он подчеркнул, что 65% об общего объема поставок Венгрия получает из РФ через трубопровод «Дружба».

Европа нашла замену российскому газу

«В данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойное функционирование нашей экономики. Хочу отметить, что в нашем распоряжении нет другого маршрута, который мог бы нам поставить нужный объем нефти», - сказал Петер Сийарто.

Министр напомнил, что Будапешт поддерживает инициативу ведущих европейских стран о диверсификации энергоносителей, но санкции против России с высокой долей вероятности помешают Венгрии в полной мере приступить к этому проекту, реализовать его.

Представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш сообщил ранее, что ЕС следует «прислушаться к голосу разума» и не вводить санкции против российских энергоносителей.

Экономика,ЕС,
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