Путин подписал указ о контрсанкциях

Согласно указу, ответные экономические меры будут приняты в отношении государств, предпринявших недружественные действия против России. Российским контрагентом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими в санкционный список.

Также будет запрещено поставлять в попавшие в список страны продукцию и сырье. Список лиц, попадающих в список, будет определен правительством в 10-днейный срок. Указ вступает в силу с момента его подписания президентом.