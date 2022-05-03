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1 час назад

Путин подписал указ о контрсанкциях

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о контрсанкциях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно указу, ответные экономические меры будут приняты в отношении государств, предпринявших недружественные действия против России. Российским контрагентом запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими в санкционный список.

Также будет запрещено поставлять в попавшие в список страны продукцию и сырье. Список лиц, попадающих в список, будет определен правительством в 10-днейный срок. Указ вступает в силу с момента его подписания президентом.

The Hill: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

Экономика,Владимир Путин,
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