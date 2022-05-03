В Австрии указали на опасность введения эмбарго на нефть из России

Союз промышленников Австрии (IV) указал на опасность введения эмбарго на поставки российской нефти: новые санкции в отношении энергетического сектора приведут к дальнейшему рекордному росту цен на энергоносители, заявил генеральный секретарь IV Кристоф Ноймайер.

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«Обсуждение планов о введении эмбарго на нефть идет рука об руку с обсуждением прекращения поставок газа, поэтому мы настоятельно предостерегаем от вступления на этот опасный путь», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Ноймайер отметил, что углю и нефти можно найти замену в среднесрочной перспективе, но дальнейшие санкции приведут к росту цен на эти «необходимые энергоносители», а найти замену газу в краткосрочной и среднесрочной перспективе не удастся. Прекращение поставок газа приведет к «катастрофическим последствиям» для повседневной жизни, энергоснабжения и экономики Австрии, считает Ноймайер.

Отмечается, что австрийская промышленность полностью поддержала ранее принятые на уровне ЕС санкции, в частности запрет на импорт российского угля. «Однако последствия запрета на импорт нефти и/или газа гораздо более серьезны, а в случае с природным газом – настолько масштабны, что их невозможно представить для промышленности страны», – говорится в заявлении.