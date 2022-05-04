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1 час назад

WSJ: странам ЕС дали полгода на отказ от российской нефти

Ura.Ruиещё 10

Очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров.

СМИ: Странам ЕС дали полгода на отказ от российской нефти
Фото: ТАССТАСС

«Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года», — говорится в публикации.

Отмечается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на то, чтобы отказаться от российской нефти. На подобную льготу также претендуют Чехия и Болгария.

Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза об отказе от российского газа и нефти связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. Как писали СМИ, страны-участницы планируют согласовать проект поэтапного отказа от российской нефти в рамках нового пакета санкций. Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, обеспокоился разрушительными для экономики страны последствиями ограничений поставок энергоносителей из РФ. В Греции заявили, что антироссийские санкции нанесут больший больший удар по странам ЕС.

Экономика,Олаф Шольц,ЕС,
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