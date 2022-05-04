СМИ: Странам ЕС дали полгода на отказ от российской нефти

Очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и полное прекращение импорта нефтепродуктов к концу года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров.