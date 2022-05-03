Зеленский: на восстановление Украины потребуется $600 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере $600 млрд. Такую оценку он привел во вторник, выступая в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

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"Ранее я говорил об убытках в размере $600 млрд", - указал Зеленский, отвечая на вопрос, какие средства понадобятся на восстановление Украины после завершения боевых действий. По его словам, речь идет о восстановлении "инфраструктурных объектов, жилых кварталов, предприятий". "$600 млрд - это лишь приблизительная сумма", - подчеркнул украинский лидер, слова которого были переведены на английский язык.

"Мы сможем восстановить все, что было уничтожено, и вы можете поспособствовать нашему восстановлению, - сказал Зеленский, обращаясь к западным предпринимателям. - Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе". Он также пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит дополнительно $500 млн в виде экономической помощи Киеву. Американский лидер уточнил, что данные средства предоставляют Киеву для стабилизации экономики, выплаты зарплат и оказания населению необходимых услуг.