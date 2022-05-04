Пиво в ФРГ к концу года может подорожать на 30%

Немецкие пивовары предупредили о стремительном росте цен на любимый в стране пенный напиток. По информации газеты Bild, цены на пиво в Германии могут вырасти на 30%.

Генеральный директор союза пивоваров Хольгер Айхеле заявил, что "увеличение затрат переходит все границы". Пивовары сталкиваются с "огромном ценовым давлением", добавил участник рынка. Он указал, что электричество подорожало на 250%, пивоваренный солод — на 70%, европоддоны — на 150% в сравнении с ценами за 2021 год.