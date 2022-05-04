Стали известны сроки отказа ЕС от российской нефти в рамках новых санкций

Очередной, шестой по счету пакет санкций Евросоюза в отношении Москвы предполагает отказ от импорта нефти из России в течение полугода, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Пакет ограничительных мер, который будет представлен на одобрение стран ЕС 4 мая, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через шесть месяцев. Отказ от закупок российских нефтепродуктов должен произойти до конца 2022 года.

Кроме того, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT. По данным The Wall Street Journal, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из России. На такие же льготы претендуют, по меньшей мере, еще две страны: Чехия и Болгария.