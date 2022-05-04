Африканские страны заподозрили в давлении на Европу из-за газа

Проект из Нигерии по побережью — это не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий. Он оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние. В частности, оно вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок