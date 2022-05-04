Стали известны сроки отказа ЕС от российской нефти в рамках новых санкций

В рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей ЕС.

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По словам собеседников газеты, также ЕС планирует отключить новые банки от международной системы обмена платежными сообщениями SWIFT и ввести новые санкции против людей, распространяющих дезинформацию об украинском кризисе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 3 мая анонсировал шестой пакет санкций против РФ. Он отметил, что от SWIFT отключат больше российских банков, и добавил, что ЕС «ищет меры, которые повлияют на импорт российской нефти». Боррель рассчитывает, что санкции одобрят на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Ближайшие заседания должны состояться 10 и 16 мая.

По данным WSJ, предложения по санкциям были разосланы государствам-членам ЕС поздно вечером 3 мая.

По словам двух чиновников, знакомых с деталями, ЕС предлагает запретить импорт сырой российской нефти в течение шести месяцев. В Евросоюзе рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на поэтапный отказ от российского импорта за 20 месяцев. В Венгрии ранее говорили, что не поддержат санкции против российских энергоносителей.

Источники WSJ заявили, что страны ЕС обсудят санкции 4 мая и могут принять решение уже на этой неделе, но разногласия по некоторым из предложенных санкций сохраняются.