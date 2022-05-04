Стали известны сроки отказа ЕС от российской нефти в рамках новых санкций

В рамках шестого пакета санкций Евросоюз предлагает поэтапное эмбарго на импорт российской нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей ЕС.
По словам собеседников газеты, также ЕС планирует отключить новые банки от международной системы обмена платежными сообщениями SWIFT и ввести новые санкции против людей, распространяющих дезинформацию об украинском кризисе.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 3 мая анонсировал шестой пакет санкций против РФ. Он отметил, что от SWIFT отключат больше российских банков, и добавил, что ЕС «ищет меры, которые повлияют на импорт российской нефти». Боррель рассчитывает, что санкции одобрят на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Ближайшие заседания должны состояться 10 и 16 мая.
По данным WSJ, предложения по санкциям были разосланы государствам-членам ЕС поздно вечером 3 мая.
По словам двух чиновников, знакомых с деталями, ЕС предлагает запретить импорт сырой российской нефти в течение шести месяцев. В Евросоюзе рассчитывают, что полное эмбарго на нефтепродукты из РФ заработает к концу 2022 года.
При этом Венгрия и Словакия, две страны, сильно зависящие от поставок трубопроводной нефти, получат право на поэтапный отказ от российского импорта за 20 месяцев. В Венгрии ранее говорили, что не поддержат санкции против российских энергоносителей.
Источники WSJ заявили, что страны ЕС обсудят санкции 4 мая и могут принять решение уже на этой неделе, но разногласия по некоторым из предложенных санкций сохраняются.
По данным газеты, санкции по SWIFT будут предусматривать отключение трех российских банков, при этом речь о запрете на транзакции с ними не идет.