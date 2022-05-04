В Совфеде раскрыли планы Европы закупать нефть в обход России

Европейские страны в случае отказа от российской нефти будут ее покупать через третьи страны. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

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Российский сенатор подчеркнул, что страны, прекратившие взаимодействие с РФ, будут вынуждены закупать нефть по более высокой цене.

«Мне кажется, что они немножко сошли с ума. Они говорят — не будем покупать у нас нефть. Ну и не покупайте, мы же вам ее не впихиваем», — подчеркнул Джабаров.

По словам сенатора Совфеда, если Европа хочет «насолить» России и готова столкнуться с издержками, то «флаг им в руки».

Ранее агентство Reuters привело слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах Евросоюза запретить импорт всей российской нефти как сырой, так и очищенной в рамках шестого пакета санкций. По ее словам, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.