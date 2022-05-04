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1 час назад

В Совфеде раскрыли планы Европы закупать нефть в обход России

Лера Букина

Европейские страны в случае отказа от российской нефти будут ее покупать через третьи страны. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

В Совфеде раскрыли планы Европы закупать нефть в обход России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский сенатор подчеркнул, что страны, прекратившие взаимодействие с РФ, будут вынуждены закупать нефть по более высокой цене.

«Мне кажется, что они немножко сошли с ума. Они говорят — не будем покупать у нас нефть. Ну и не покупайте, мы же вам ее не впихиваем», — подчеркнул Джабаров.

По словам сенатора Совфеда, если Европа хочет «насолить» России и готова столкнуться с издержками, то «флаг им в руки».

Ранее агентство Reuters привело слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах Евросоюза запретить импорт всей российской нефти как сырой, так и очищенной в рамках шестого пакета санкций. По ее словам, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.

Также в новый пакет санкций ЕС, как сообщила глава Еврокомиссии, входят ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, отключение ряда российских крупных банков от международной системы SWIFT, запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.

Экономика,Владимир Джабаров,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
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