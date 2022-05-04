В Совфеде раскрыли планы Европы закупать нефть в обход России

Европейские страны в случае отказа от российской нефти будут ее покупать через третьи страны. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.
Российский сенатор подчеркнул, что страны, прекратившие взаимодействие с РФ, будут вынуждены закупать нефть по более высокой цене.
«Мне кажется, что они немножко сошли с ума. Они говорят — не будем покупать у нас нефть. Ну и не покупайте, мы же вам ее не впихиваем», — подчеркнул Джабаров.
По словам сенатора Совфеда, если Европа хочет «насолить» России и готова столкнуться с издержками, то «флаг им в руки».
Ранее агентство Reuters привело слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей о планах Евросоюза запретить импорт всей российской нефти как сырой, так и очищенной в рамках шестого пакета санкций. По ее словам, Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.
Также в новый пакет санкций ЕС, как сообщила глава Еврокомиссии, входят ограничения против высокопоставленных российских военных и других лиц, отключение ряда российских крупных банков от международной системы SWIFT, запрет вещания в Евросоюзе для трех крупных российских госканалов.