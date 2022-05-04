ЕС задумал помешать России продавать нефть другим странам

В Евросоюзе в рамках нового пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, передает Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности России продавать нефть и нефтепродукты по миру.

«Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

При этом отмечается, что запрет будет распространяться на предоставление «прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России».

Кроме того, как отметили источники агентства, ограничения также будут затрагивать страхование.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.