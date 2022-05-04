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22 минуты назад

В ЕС предложили запретить связанные с транспортировкой российской нефти услуги

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Евросоюзе в рамках нового пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, передает Bloomberg.

ЕС задумал помешать России продавать нефть другим странам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, Евросоюз не хочет ограничиться поэтапным запретом на российскую нефть, а намерен помешать возможности России продавать нефть и нефтепродукты по миру.

«Блок предлагает в рамках шестого пакета санкций запретить европейским судам и компаниям предоставлять услуги, в том числе страхования, связанные с транспортировкой российской нефти по миру», – передает РИА «Новости» сообщение Bloomberg.

При этом отмечается, что запрет будет распространяться на предоставление «прямо или косвенно технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой, в том числе путем перегрузки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России».

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Кроме того, как отметили источники агентства, ограничения также будут затрагивать страхование.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об отказе от российской нефти, отключении Сбербанка от SWIFT и запрете российского ТВ в рамках шестого пакета антироссийских санкций.

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Экономика,МИД России,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
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