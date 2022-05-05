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1 час назад

Daily Express: санкции ЕС против России могут привести к удару по европейской экономике

Газета.Ruиещё 6

В новом материале Daily Express говорится, что единственным пострадавшим в результате введения эмбарго на поставку российских энергоносителей станет Евросоюз. В статье уточняется, что для Москвы остаются открытыми азиатские рынки.

Daily Express: санкции ЕС против России могут привести к удару по европейской экономике
Фото: EPAEPA

"В Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике. Однако Россия продолжает торговать с восточными партнерами, а благодаря расширению сети нефтяных и газопроводов в Азию прибыль значительно увеличится", — написал журналист Daily Express.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ. Министр энергетики Словакии Кароль Галек считает, что предложение Еврокомиссии запретить импорт нефтепродуктов из России до конца года может разрушить экономику Евросоюза.

По сообщениям агентства Reuters, постпредам стран ЕС пока не удалось достичь соглашения в вопросе введения эмбарго на импорт российской нефти. Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо сообщил об отсутствии в мире свободных мощностей, чтобы заместить объемы нефти, которые поставляет Россия. По его словам, энергетический рынок определенно почувствует эффект от потенциальной потери такого объема сырья.

Согласно предложениям Еврокомиссии, ЕС должны ввести санкции против российской нефти, запретив импорт сырой нефти в течение шести месяцев, а нефтепродуктов — к концу года. Для Словакии и Венгрии было разработано специальное исключение, дающее им срок до конца 2023 года, поскольку они сильнее зависят от российской нефти.

Экономика,Экономика России,Роберт Хабек,Мухаммед Баркиндо,Еврокомиссия,ОПЕК,ЕС,
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