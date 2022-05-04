Венгрия не может поддержать эмбарго ЕС на поставки нефти из России, так как это разрушит экономику страны. Об этом со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийарто пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о планах Брюсселя полностью запретить импорт нефти из России ради усиления давления на Москву. Сегодня должен быть представлен шестой пакет антироссийских санкций.

По словам Петера Сийарто, Венгрия сейчас покупает в России необходимую для экономики качественную нефть.

«С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать», - пояснил глава МИД.

Он также отметил, что предложенные Брюсселем новые антироссийские санкции «разрушили бы безопасность энергоснабжения Венгрии».

«Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена», - заявил Сийарто.