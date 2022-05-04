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45 минут назад

В Венгрии объяснили отказ от эмбарго на импорт нефти из России

Алиса Селезнёва

Венгрия не может поддержать эмбарго ЕС на поставки нефти из России, так как это разрушит экономику страны. Об этом со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийарто пишет РИА Новости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила о планах Брюсселя полностью запретить импорт нефти из России ради усиления давления на Москву. Сегодня должен быть представлен шестой пакет антироссийских санкций.

По словам Петера Сийарто, Венгрия сейчас покупает в России необходимую для экономики качественную нефть.

«С технологической точки зрения в Венгрии есть возможность для переработки российской нефти. Поэтому в этой форме нынешний пакет санкций ЕС мы не можем поддержать, мы не можем за него голосовать», - пояснил глава МИД.

Он также отметил, что предложенные Брюсселем новые антироссийские санкции «разрушили бы безопасность энергоснабжения Венгрии».

«Венгрия только тогда могла бы согласиться на эти санкционные меры, если бы для поставок нефти, поступающей по трубопроводам, сделали бы исключение из ограничений. В этом случае энергобезопасность Венгрии была бы сохранена», - заявил Сийарто.

Ранее турецкая газета Evrensel отметила, что решение ЕС отразится на простых европейцах в виде «непомерного» увеличения счетов за электроэнергию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что «стоимость санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день».

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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