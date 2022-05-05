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37 минут назад

DPA: ФРГ и часть других стран ЕС требуют изменить предложения по новым санкциям против РФ

ТАССиещё 5

Германия и ряд других стран ЕС требуют от Еврокомиссии (ЕК) внести изменения в предложения по новым санкциям против России. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на европейские дипломатические источники.

В ЕС потребовали изменить предложения по новым санкциям против РФ
Фото: ТАССТАСС

По его информации, Берлин, в частности, требует ужесточить санкции против Сбербанка и ограничить сотрудничество с Россией по мирному атому. Предложения ЕК предусматривают отключение крупнейшего банка РФ от платежной системы SWIFT, но не предполагают пока запрета на сделки или замораживание его активов в ЕС.

Некоторые страны считают спорными предложения по поэтапному отказу от российской нефти. Еврокомиссия предложила государствам Евросоюза отказаться от импорта сырой нефти из РФ через полгода, а от импорта нефтепродуктов - в 2023 году. При этом ЕК согласилась на исключение для Венгрии и Словакии и намерена позволить им закупать российскую нефть по существующим контрактам до конца 2023 года. Такого же исключения теперь добиваются Болгария и Чехия. В свою очередь, Греция, Кипр и Мальта выразили опасения, что запрет на транспортировку российской нефти нанесет вред их судоходным компаниям.

Кроме того, как пишет DPA, Германия и Нидерланды призвали ЕК более тщательно обосновать необходимость запрета российских каналов "Россия 24", "РТР-Планета" и "ТВ-Центр", поскольку опасаются обвинений в ограничении свободы прессы.

Евросоюз готовится ввести шестой пакет санкций против России из-за ее специальной военной операции на Украине. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду на сессии Европарламента в Страсбурге, предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти, отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк, прекратить вещание в ЕС трех российских государственных телеканалов.

Экономика,Европарламент,Еврокомиссия,Сбербанк России,ЕС,
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