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1 час назад

ФРС США повысила ставку сразу на 50 базисных пунктов впервые за 22 года

ТК «Звезда»

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку сразу на 50 пунктов. Ничего подобного не происходило с 2000 года. Решение приняли из-за рекордной за 40 лет инфляции. Она разогналась до восьми с половиной процентов.

ФРС США повысила ставку сразу на 50 пунктов впервые за 22 года
Фото:  AgnosticPreachersKid, Own work, CC BY-SA 3.0, wikimedia AgnosticPreachersKid, Own work, CC BY-SA 3.0, wikimedia

Теперь базисная ставка составляет 1% и она влияет на кредитование. Мировой курс доллара снижается. На этом фоне укрепляется рубль. Накануне он впервые с марта 2020 года достиг отметки 66 рублей 30 копеек за доллар. Евро - 69,8.

Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы - 23 марта президент России Владимир Путин объявил о важном решении не принимать оплату за поставки российского газа в долларах и евро, теперь расчет будет производиться в рублях.

Впоследствии многие финансовые эксперты утверждали, что российский рубль может укрепиться по отношению к другим валютам после решения Путина продавать газ за границу в рублях.

Ранее политолог Артемий Атаманенко заявил, что российский рубль может укрепиться по отношению к другим валютам после решения Путина продавать российское голубое топливо за границу в национальной валюте РФ.

Экономика,Владимир Путин,ФРС,
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