ФРС США повысила ставку сразу на 50 пунктов впервые за 22 года

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку сразу на 50 пунктов. Ничего подобного не происходило с 2000 года. Решение приняли из-за рекордной за 40 лет инфляции. Она разогналась до восьми с половиной процентов.

Фото: AgnosticPreachersKid, Own work, CC BY-SA 3.0, wikimedia AgnosticPreachersKid, Own work, CC BY-SA 3.0, wikimedia

Теперь базисная ставка составляет 1% и она влияет на кредитование. Мировой курс доллара снижается. На этом фоне укрепляется рубль. Накануне он впервые с марта 2020 года достиг отметки 66 рублей 30 копеек за доллар. Евро - 69,8.

Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Свою роль сыграло и решение Москвы - 23 марта президент России Владимир Путин объявил о важном решении не принимать оплату за поставки российского газа в долларах и евро, теперь расчет будет производиться в рублях.

Впоследствии многие финансовые эксперты утверждали, что российский рубль может укрепиться по отношению к другим валютам после решения Путина продавать газ за границу в рублях.