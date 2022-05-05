В Австрии оценили способность Европы жить без российского газа

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки», — подчеркнул Штерн.

«Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% — для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере», — указал глава OMV.

В настоящее время, как заявил он, компания работает над предложением по способам оплаты газа из России и находится «на верном пути, но пока не у цели».

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Европе легче заменить российскую нефть, чем газ. Он пояснил, что нефть добывается практически на всех континентах. Кроме того, она намного проще транспортируется и хранится. Нефть можно закачать в танкер, перевезти или оставить в нем при отсутствии спроса, указал Чижов. При этом, как отметил он, «газ в землю не закачаешь». По словам постпреда РФ, нефть на летний период в Европе найдут, но зимой эта проблема станет острее.