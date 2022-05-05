Китай начал стресс-тесты экономики на случай санкций

Китай начал масштабные стресс-тесты своей экономики и финансовой системы на случай санкций Запада. Чтобы изучить последствия ограничений и разработку ответных мер, в тестах заняты ключевые структуры китайской власти — от банковских регуляторов до сектора международной торговли. По данным The Guardian, учения начались в конце февраля, когда страны Запада начали вводить санкции против России. Китай не исключает, что его ждёт такая же участь.

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Стресс-тесты в Китае начались, как только США и страны Евросоюза начали вводить санкции против России. Пекин поручил правительственным структурам проработать ответ на случай введения тех же запретов против Китая.

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«Участники тестов используют меры против России в качестве основы для политического ответа Китая, если Запад будет относиться к нему таким же образом», — уточнил источник The Guardian.

По словам собеседника издания, стресс-тесты — «естественная реакция» Пекина, учитывая его тесные отношения с Москвой. Китайские дипломаты в последние несколько недель встречались с экспертами, чтобы понять возможные пути развития конфликта.

«С точки зрения Пекина, если западные союзники во главе с США могут принять такие меры против Москвы, они также могут сделать то же самое с Китаем. Поэтому он должен знать, насколько устойчива страна на самом деле», — заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тонг Чжао.

Экс-советник госсекретаря США по экономическим санкциям Эдвард Фишман заявил, что ни одна экономика не застрахована от санкций, которые Запад применил против России. По его словам, экономический конфликт Запада и Китая обойдётся мировой экономике дороже, чем меры против России.

Тонг Чжао предположил, что стресс-тесты должны оценить, каковы будут краткосрочные потери Китая, если он будет оказывать России военную или экономическую поддержку. США уже пригрозили Пекину жёсткими мерами, если тот продолжит сотрудничать с Москвой в части преодоления санкций Запада.

Решение США заморозить золотовалютные резервы России заставило Китай всерьёз обеспокоиться судьбой своих международных активов. Пекин — крупнейший в мире держатель валютных резервов. По данным Минфина США на январь 2022 года, Китай хранил в американских казначейских облигациях более $1 трлн из $3 трлн своих валютных запасов.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что блокировка резервов государств подрывает мировую экономическую стабильность и приводит к нарушению их суверенитета. Дипломат добавил, что такая практика должна быть прекращена и страны должны устранить негативные последствия санкций.