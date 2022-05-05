«Мы на нуле»: антироссийские санкции подкосили туротрасль Италии

Газета The Guardian рассказала, что итальянские отельеры и продавцы курортной недвижимости оказались «на нуле» из-за переставших приезжать россиян. Издание отмечает, что коснулось это не только роскошных мест вроде Коста-Смеральды, но и недорогой Скалеи.

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Скалея расположена в регионе Калабрия, это скромный курорт со средневековой деревней на вершине холма. Его экономика в последнее десятилетие процветала, в том числе благодаря простым россиянам, стекавшимся сюда за дешевой недвижимостью.

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Проблемы начались во время пандемии и продолжились из-за украинского кризиса.

«Мы уже на нуле. Русские больше не приезжают, они отрезаны», - рассказал Никола Ротондаро, владелец местного агентства недвижимости.

Он не единственный бизнесмен, оказавшийся в затруднительном положении. Скалея, город с населением чуть менее 11 тысяч человек, имеет около 30 агентств недвижимости, многие из которых обслуживают российский рынок. Рестораны, бары и магазины стали зависеть от своих русских гостей, которые, как правило, тратят больше, чем итальянцы, и продлевают курортный сезон, приезжая не только в жаркие летние месяцы.

В La Playa, просторном баре и ресторане, есть меню на русском языке и русскоговорящий персонал, но когда The Guardian посетила его в обеденное время во время недавнего национального праздника, посетителей было мало.

«В нормальных условиях здесь много русских. Сейчас нет ни одного», - рассказал Сальваторе, официант.

Он отметил, что россияне обычно много тратят, и выразил надежду, что украинский кризис закончится и они вернутся «как раз к лету».

The Guardian отмечает, что среди покупателей недвижимости в Скалеи можно было встретить российских учителей, профессоров и врачей, покупавших скромное жилье, которое даже сегодня стоит всего по 14 тысяч евро (около миллиона рублей).

Самым известным российским владельцем недвижимости в Скалеи был актер Борис Клюев, умерший в 2020 году.

В допандемийном 2019 году Италию посетили 1,7 миллиона российских туристов, которые оставили в стране почти миллиард евро. Das Erste рассказывал, что в Италии россияне считаются наиболее охотно тратящими деньги туристами наряду с американцами и китайцами.

Перспектива массового возвращения россиян весной 2022 года поддерживала существование многих компаний. В феврале правительство смягчило антиковидные правила специально для туристов из РФ: всем, кто был вакцинирован «Спутником V», разрешили въезжать в страну.