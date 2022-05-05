Россия вместо Запада: «Северному потоку-2» нашли новое применение

"Газпром" задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в четверг в холдинге. При этом если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой.

"В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток - 2" не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта "Северный поток - 2" для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - отметили в компании.

В случае, если Германия примет решение о вводе в эксплуатацию "Северного потока - 2", в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100%-ной загрузкой. "Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток - 2" возможно будет не ранее 2028 года", - подчеркнули в "Газпроме".

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства в качестве ответа на действия РФ на Украине.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Депутат Государственной Думы Павел Завальный заявил, что переориентации «Северного потока — 2» на внутренний рынок России будут способствовать в том числе особенности инфраструктуры газопровода. По его словам, которые приводит NEWS.ru, выпадение доходов от экспорта газа в Европу можно будет компенсировать именно за счёт внутреннего рынка.

Депутат пояснил, что «Северный поток — 2» строился в том числе как инфраструктура для мест добычи полезных ископаемых на Ямале. Предполагалось, что его производительность составит 115 млрд кубометров в год, из которых 55 млрд будет идти в Европу.

[Поскольку «Северный поток 2»] сейчас заморожен, речь идёт о том, чтобы развернуть эту ресурсную базу <...> в сторону российских потребителей, — пояснил Завальный.

По его словам, это позволит не снижать объёмы добычи газа в таких районах, как Уренгой и Надым. Депутат также пояснил, что две трети от общей добычи газа в России всегда приходились на внутренний рынок, в отличие от нефти, около трёх четвертей добычи которой отправлялось на экспорт. Поэтому падение доходов от экспорта газа можно по крайней мере частично компенсировать за счёт развития внутреннего рынка, включая рынок газомоторного топлива.

Хотя Европа ещё лет 10 будет потреблять наш газ, и все эти разговоры [об отказе от российского газа], как говорится, в пользу бедных, — подчеркнул Завальный.

Он отметил, что попытки Европы избавиться от этой зависимости продолжаются с 2005 года, однако за всё это время доля экспорта российского газа в Европу лишь выросла с 26% до 45%. К тому же газ остаётся самым экологичным видом топлива из углеводородов, а в области газохимии замены ему просто нет.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в эфире радио NDR заявила, что созданный для поддержки газопровода «Северный поток — 2» фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

По ее словам, работа фонда может быть завершена по решению наблюдательного совета или Министерства юстиции Германии. Она подчеркнула, что Россия, «которая напала на соседнюю Украину», не может быть партнером страны.

«Мекленбург — Передняя Померания из наилучших побуждений стремилась к диалогу и сотрудничеству с Россией, прежде всего с нашим партнером Ленинградской областью, не только в экономической области, но и в области науки и культуры», — отметила политик.

Швезиг добавила, что фонд тесно связан с компанией Nord Stream 2 AG, которая запрещена международным правом. По ее словам, это также наносит ущерб репутации ФРГ. Она считает, что следует закрыть и экологический фонд, который был построен на средства «Северного потока — 2».

Германия должна согласиться на запуск газопровода «Северный поток-2», чтобы Россия пересмотрела свои требования по оплате газа в рублях. Об этом заявил член комитета бундестага по международной политике, лидер немецкой националистической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в любом случае поддерживает проект, но считает валютный аргумент неплохим поводом для федерального правительства сделать правильный выбор.

В то же время Крупалла выразил опасение, что действующее руководство страны к его рекомендациям не прислушается, так как в настоящее время на фоне активности российских войск на Украине речь идет «вовсе не о таких подробностях». Политик не исключил, что «евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».

По словам националиста, Москву спровоцировали на перевод газовых контрактов в рублевую форму оплаты блокировкой активов. Крупалла посчитал, что надо принять условия России для мирных переговоров.

Партия «Альтернатива для Германии» появилась в 2013 году. В 2021 году на выборах в бундестаг она потеряла 11 мест (83 мандата, четвертое место). Политологи оценивают политическую силу как крайне правую, с момента своего появления она вынуждена отбиваться от обвинений в связях с неонацистскими группировками.

В последние годы российские власти активно налаживали сотрудничество с АдГ, в том числе принимали ее представителей на высоком уровне. В Германии партия регулярно выступает в поддержку действий Москвы.

Текущая позиция Крупаллы в области энергетики прямо противоречит действиям федерального правительства. Проект «Северный поток-2», несмотря на окончание строительства, заморожен, а канцлер Олаф Шольц назвал стратегической задачей избавление от зависимости от российского газа. По его словам, отказаться от него моментально Германия не сможет, поскольку строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) потребует времени, но готовится к этому.

Федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к энергетическому коллапсу из-за закрытия «Северного потока — 2» и критического дефицита газа, сообщает издание Compact.

Местный предприниматель Михаэль Бертрам утверждает, что находящийся в регионе промышленный парк может прийти в упадок и потерять предприятия из-за отсутствия электроэнергии.

Он напомнил, что во время Германской Демократической Республики (ГДР), Мекленбург — Передняя Померания считался экономически депрессивным регионом, который после воссоединения Германии стал богатеть только за счет возникновения и расширения промышленности.

Местный промышленный центр Лубмин может потерять 25% годового дохода, если поставки российского газа прекратятся. Сотрудничество с Россией в нефтегазовой сфере могло улучшить экономические показатели региона, но теперь эти планы отложены на неопределенный срок.

«Сейчас деревни Померании готовятся к коллапсу», — пишет автор материала.

Ранее колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон заявила, что если РФ резко прекратит подачу газа на территорию Европы и отсутствие поставок продлится в течение нескольких месяцев, то в экономиках стран региона могут начаться глубокая рецессия и рост инфляции.

Немецкий холдинг BASF решил избавиться от российской части активов энергетической компании Wintershall Dea, являющейся партнером «Газпрома» по газопроводу «Северный поток», пишет Bloomberg.

Wintershall Dea является совместным предприятием BASF (67 процентов акций) и холдинга LetterOne (33 процента) российского миллиардера Михаила Фридмана.

В качестве приоритетного сценария рассматривается продажа российских активов Wintershall Dea холдингу LetterOne. В качестве основной причины такого шага указывается токсичность Wintershall Dea из-за связи с российским бизнесом. В частности, утверждается, что компанию сейчас невозможно продать или вывести на биржу через IPO.

Кроме того, LetterOne препятствовала проведению IPO Wintershall Dea даже до введения антироссийских санкций, обещая блокировать соответствующее решение в руководящих органах. В конце февраля Фридман, владеющий долей в LetterOne, попал под санкции Евросоюза и Великобритании.

Wintershall Dea сотрудничает с «Газпромом» в рамках газопровода «Северный поток», владея 15,5 процента в компании-операторе газопровода — Nord Stream AG. Также компания выступала финансовым инвестором газопровода «Северный поток-2», введение которого в эксплуатацию было заморожено после начала спецоперации на Украине.

Австрийская нефтегазовая компания OMV за первые три месяца 2022 года списала активов почти на €2 млрд из-за потери доходов по «Северному потоку — 2» и операций с Россией, сообщается на сайте организации.

В OMV отметили, что на потери доходов по проекту «Северный поток — 2» пришлась почти половина средств от общей доли.

Из-за российских контрсанкций OMV потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом» проекта по разработке Южно-Русского месторождения — «Севернефтегазпрома», в котором компания владеет долей в 24,99%.

28 апреля министр по делам Европы и конституции Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что OMV всегда производила платежи за газ в евро, и будет продолжать это делать. По ее словам, существующая в настоящий момент форма оплаты за поставки российского газа в Австрию полностью соответствует санкциям, что подтверждено Еврокомиссией.

Позже в OMV заявили, что не ожидают прекращения поставок газа из России. При этом в компании отметили, что, если начнутся кратковременные перебои с поставками газа, OMV использует газ из хранилищ, чтобы обеспечить потребителей.

Европа не готова к запрету на поставки газа из России, поскольку это сказалось бы на промышленности и экономике, заявил газете Kurier глава компании OMV Альфред Штерн. По его словам, Европа намерена сохранить нынешнюю экономическую активность, что будет невозможно в условиях эмбарго.

Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно чётко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счёт собственной добычи в Европе, а за счёт поставок из России, — подчеркнул Штерн.

Он также отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из РФ, соответствующим требованиям санкций. По его словам, в этом отношении OMV «на верном пути, но пока не у цели».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что OMV опровергла планы открыть банковский счёт в Газпромбанке в Швейцарии для оплаты поставок газа из России. Также OMV заявила, что не намерена продолжать инвестиции в российские проекты, пересмотрит свою долю в Южно-Русском месторождении и своё участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Также компания расторгла соглашение с «Газпромом» от 2018 года, согласно которому она получала 24,98% в проекте по разработке участков ачимоских отложений Уренгойского месторождения.

Вместе с тем посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что российский «Газпром» и австрийский концерн намерены выработать приемлемую схему оплаты поставок газа с учётом санкций, поскольку быстро отказаться российского топлива Вена не сможет.

Германия не может прямо сейчас ввести эмбарго на российский газ, потому что в этом случае навредит себе сильнее, чем РФ. Об этом заявил в эфире телеканала Welt министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Министр так объяснил зрителям, почему сейчас невозможно ввести эмбарго на газ: "Мы должны позаботиться о том, чтобы сохранить экономическую силу. Мы не должны сами без необходимости ограничивать для себя эту позицию силы".

Кроме того, по словам министра, которого цитирует ТАСС, если ФРГ сама откажется от импорта газа, то нанесет ущерб сильнее себе, чем России.

Ранее в ФРГ заявили, что готовы заменить поставки российского газа разве что к 2024 году, а вот от угля и нефти из РФ Германия может отказаться уже в течение текущего года.

Кстати, еще в конце марта Кристиан Линднер говорил, что Германия от газовых контрактов с Россией не должна отказываться. И важно избегать тех решений, которые сильно ослабят немецкую экономику.

На Западе высказывают опасения, что Россия может оказывать давление на страны с помощью трубопроводов, однако ситуация с «Северным потоком — 2» в Европе не может быть создана в КНР, об этом говорится в материале Bloomberg. По мнению автора Дэвида Фиклинга, Китай не будет зависеть от российского газа, поскольку он занимает более прочные позиции, чем Европа.

Москва хочет получить рычаги воздействия на КНР, такие, какие она имеет сейчас в Европе. Однако Китай примет все меры, чтобы не допустить этого, — говорится в статье.

По словам автора материала, Россия и Китай активно обсуждают трубопровод «Сила Сибири — 2», по которому в КНР планируется поставлять 55 млрд кубометров газа. При этом если «Северный поток — 2» в Европе представляют как угрозу, то о «Силе Сибири — 2» говорится исключительно в позитивном ключе.

Если демократические страны считают «Северный поток — 2» угрозой для себя, то «Силу Сибири — 2» представляют как нечто вроде брачного предложения, которое ещё больше сблизит два авторитарных государства, — пишет Фиклинг.