В ЕС заявили об отсутствии планов по отказу от российского газа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет планов по отказу от российского газа. Об этом сообщает Cadena SER.
ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России из-за украинского кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».
Комментируя новые санкции, Боррель отметил, что речи о газовом эмбарго пока нет.
«Рынок нефти глобальный и есть альтернативные поставщики. Газ - это отдельная проблема. Его нельзя заменить каким-то другим продуктом нефтехимии. Закрытие газового крана на данный момент не обсуждается», - подчеркнул он.
Дипломат отметил, что Германия остановила свои АЭС, потому что полагалась на российский газ.
«Вероятно, если бы им пришлось принимать такое решение с той информацией, которая у нас есть сейчас, они бы этого не сделали», - сказал он.
Боррель подчеркнул, что Россия уже ощущает последствия санкций. Он заявил, что страна переживает самую большую рецессию в своей современной истории, а российская валюта стала «неконкурентоспособной».