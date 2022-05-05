Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
29 минут назад

В ЕС заявили об отсутствии планов по отказу от российского газа

Мария Иванова

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у ЕС нет планов по отказу от российского газа. Об этом сообщает Cadena SER.

В ЕС заявили об отсутствии планов по отказу от российского газа
Фото: EPAEPA

ЕС готовится к введению шестого пакета санкций против России из-за украинского кризиса. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заверила, что «будет введен полный запрет на импорт всей российской нефти по морю и по трубопроводам, сырой и очищенной».

Комментируя новые санкции, Боррель отметил, что речи о газовом эмбарго пока нет.

«Рынок нефти глобальный и есть альтернативные поставщики. Газ - это отдельная проблема. Его нельзя заменить каким-то другим продуктом нефтехимии. Закрытие газового крана на данный момент не обсуждается», - подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Германия остановила свои АЭС, потому что полагалась на российский газ.

«Вероятно, если бы им пришлось принимать такое решение с той информацией, которая у нас есть сейчас, они бы этого не сделали», - сказал он.

Боррель подчеркнул, что Россия уже ощущает последствия санкций. Он заявил, что страна переживает самую большую рецессию в своей современной истории, а российская валюта стала «неконкурентоспособной».

Экономика,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители