Во Франции назвали срок введения эмбарго на российскую нефть

«Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны ЕС зависят от российской нефти больше, чем другие. Поэтому нужно найти соглашение, которое позволит применить эту меру, и это предмет дискуссий, которые сейчас проходят в Брюсселе. Я думаю, что мы придем [к соглашению] к концу недели», — подчеркнула министр.