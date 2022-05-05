Во Франции назвали срок введения эмбарго на российскую нефть

Страны-участники ЕС могут договориться о введении эмбарго на нефть из России уже к концу недели. Об этом заявила министр экологического перехода председательствующей в Совете Евросоюза Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info.
«Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны ЕС зависят от российской нефти больше, чем другие. Поэтому нужно найти соглашение, которое позволит применить эту меру, и это предмет дискуссий, которые сейчас проходят в Брюсселе. Я думаю, что мы придем [к соглашению] к концу недели», — подчеркнула министр.
Она считает, что введение эмбарго нанесет большой удар по российской экономике, а к концу года Европе удастся полностью диверсифицировать поставки и научиться обходиться без сырой нефти из России. Помпили снова заявила о необходимости
снижать зависимость от энергоносителей и развивать возобновляемые источники энергии.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду заявил, что страна передумала вводить эмбарго на российскую нефть. Он отметил, что нефть и сжиженный газ относятся к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика, в этой связи сейчас Япония не может на это пойти.