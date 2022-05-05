Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Во Франции назвали срок введения эмбарго на российскую нефть

Лера Букина

Страны-участники ЕС могут договориться о введении эмбарго на нефть из России уже к концу недели. Об этом заявила министр экологического перехода председательствующей в Совете Евросоюза Франции Барбара Помпили в эфире радиостанции France Info.

«Это нормально, что проходят дискуссии, потому что некоторые страны ЕС зависят от российской нефти больше, чем другие. Поэтому нужно найти соглашение, которое позволит применить эту меру, и это предмет дискуссий, которые сейчас проходят в Брюсселе. Я думаю, что мы придем [к соглашению] к концу недели», — подчеркнула министр.

Она считает, что введение эмбарго нанесет большой удар по российской экономике, а к концу года Европе удастся полностью диверсифицировать поставки и научиться обходиться без сырой нефти из России. Помпили снова заявила о необходимости

снижать зависимость от энергоносителей и развивать возобновляемые источники энергии.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду заявил, что страна передумала вводить эмбарго на российскую нефть. Он отметил, что нефть и сжиженный газ относятся к ресурсам, для которых трудно найти иного поставщика, в этой связи сейчас Япония не может на это пойти.

Экономика,Видео,Барбара Помпили,Совет Европы,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители