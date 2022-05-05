Spiegel: Западу придется прибегнуть к угрозам в связи с санкциями против РФ

Западным странам придется убедительно угрожать введением вторичных санкций тем государствам, которые захотят помочь России обойти ограничения, чтобы эти меры сказались на российской экономике. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Фото: Charlie Riedel/AP Charlie Riedel/AP

Согласно приведенным в статье данным, значительная часть российской нефти доставляется танкерами: из 10 млн баррелей, которые ежедневно добывает Россия, на танкеры загружается от 4,5 до 6,5 млн баррелей. При этом этот вид транспортировки позволяет доставить топливо новым клиентам «почти в одночасье».

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Россия за несколько недель в семнадцать раз увеличила поставки в Индию, предоставив стране скидку порядка 30%. При этом бойкот на российское топливо со стороны ряда стран может создать «впечатление о нехватке нефти» на мировом рынке и привести к еще большему росту цен. Глава института России в лондонском Королевском колледже Аднан Ватансевер полагает, что российский бюджет может и не пострадать из-за санкций, если рост цен на нефть окажется выше тех скидок, которые должна предоставить Москва.

По его словам, для того, чтобы ограничительные меры возымели должный эффект, необходимо, что покупка российской нефти стала для других стран опасной, даже если они решат не присоединяться к санкциям.

«Запад должен убедительно угрожать введением вторичных санкций против акторов, которые позволят России обойти эмбарго. Речь идет о зарубежных покупателях, многие из которых не заинтересованы в потере доступа к западным рынкам, а также о поставщиках услуг, на которых Россия рассчитывает в страховании своих танкеров», — заявил он, добавляя, что эта угроза была бы наиболее эффективной, если бы исходила от Вашингтона, финансовый сектор которого обладает «очень длинной рукой».