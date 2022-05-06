Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа

Европа резко увеличила импорт российского газа в мае по сравнению с апрелем, чему поспособствовали несколько факторов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева.

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По его словам, это связано с более выгодной ценой и риском новых отключений потребителей.

«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», — заявил эксперт.

По мнению Белогорьева, увеличение поставок газа из России стало следствием сочетания разных факторов. Одним из главных можно назвать снижение контрактных цен на газ «Газпрома» в мае, которые реагируют на спотовые цены в Европе с задержкой в один месяц.