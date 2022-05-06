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1 час назад

Европа нарастила импорт российского газа взрывными темпами

Лера Букина

Европейские страны взрывными темпами нарастили импорт российского газа в мае в сравнении с апрелем. Это обусловлено выгодной ценой и риском новых отключений потребителей. Об этом заявил РИА Новости заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 мая действительно наблюдается взрывной рост поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС относительно весьма низких апрельских уровней. Например, поставки в Финляндию, по данным ENTSO-G, с 30 апреля по 4 мая выросли в 4,8 раза. Поставки по газопроводу «Ямал-Европа», упавшие до нуля в последние дни апреля, в первых числах мая вернулись к уровню начала апреля», — отметил эксперт.

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Экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье в апреле сократился на 24% в сравнении с мартом и составил 11,6 млрд кубометров, следует из данных компаний. Поставки сократились по ряду основных маршрутов, в частности по украинскому и по газопроводу «Ямал-Европа» через Польшу, свидетельствовали данные операторов ГТС. Кроме того, в конце апреля «Газпром» принял решение полностью остановить экспорт в Болгарию и Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. После этого страны Европы увеличили импорт российского газа и частично его перераспределили.

Белогорьев напомнил о снижении контрактных цен на газ «Газпрома» в мае и о подготовке ряда стран ЕС к возможности полной остановки поставок из России из-за несогласия платить за газ в рублях. Например, Финляндия должна внести очередную оплату до 20 мая, отметил эксперт.

«Наблюдаемый рост (поставок. – прим. ред.) носит конъюнктурный, а потому неустойчивый характер. Даже если России и ЕС удастся преодолеть в мае «рублевый» кризис, летом, скорее всего, поставки снизятся», — подытожил Белогорьев.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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