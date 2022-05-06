Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта.
«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», – говорится в тексте приказа.
Список состоит из 20 страниц. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo. Ввозить можно, в частности, звукозаписывающую аппаратуру, фото- и кинотехнику, медицинские инструменты, музыкальные инструменты, парфюмерию, одежду.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.
В конце апреля Минпромторг заявил, что подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов. В ведомстве отметили, что перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.