Опубликован перечень товаров для параллельного импорта

«Утвердить прилагаемый перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», – говорится в тексте приказа.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.

В конце апреля Минпромторг заявил, что подготовил список товаров для параллельного импорта. Благодаря этому в Россию вернутся 200 ушедших брендов. В ведомстве отметили, что перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширятся, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.