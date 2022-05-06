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1 час назад

В Евросоюзе выдвинули ультиматум по поставкам нефти из России

Газета.Ru

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что созовет Совет организации по иностранным делам на будущей неделе, если постпреды европейских стран не договорятся о новых санкциях на импорт нефти России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постпреды работают и продолжат работать, чтобы достичь соглашения на техническом уровне, если это не произойдет, на следующей неделе после Дня Европы я буду должен созвать встречу глав МИД...», — отметил Боррель.

По его словам, на предполагаемой встречи участники поговорят о мерах против российской нефти и ее поставок.

Ранее стало известно, что ЕС может отсрочить запрет импорта нефти из России для Венгрии, Чехии и Словакии.

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Также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо до этого утверждал, что в мире нет свободных мощностей для замены российской нефти.

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