Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что созовет Совет организации по иностранным делам на будущей неделе, если постпреды европейских стран не договорятся о новых санкциях на импорт нефти России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постпреды работают и продолжат работать, чтобы достичь соглашения на техническом уровне, если это не произойдет, на следующей неделе после Дня Европы я буду должен созвать встречу глав МИД...», — отметил Боррель.

По его словам, на предполагаемой встречи участники поговорят о мерах против российской нефти и ее поставок.

Ранее стало известно, что ЕС может отсрочить запрет импорта нефти из России для Венгрии, Чехии и Словакии.