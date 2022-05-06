The Economist: сломить российскую экономику оказалось не так просто

«После недолгого мартовского затишья россияне снова стали свободно тратить деньги в кафе, барах и ресторанах, о чем свидетельствует статистика Сбербанка, являющегося самым крупным в России. 29 апреля Центробанк понизил ключевую процентную ставку с 17 до 14%. Это свидетельствует о том, что начавшаяся в феврале финансовая паника понемногу улеглась. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими", - пишет The Economist.