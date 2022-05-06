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42 минуты назад

The Economist: сломить российскую экономику оказалось не так просто

Лера Букина

Российская экономика постепенно «встает на ноги». Сломить ее оказалось не легко, пишет издание The Economist.

Оно обращает внимание на то, что финансовая паника сошла на нет, россияне снова свободно тратят деньги.

«Рубль, которому помогли меры контроля над движением капитала и высокие процентные ставки, сегодня обладает такой же стоимостью, как и до начала российской спецоперации на Украине в конце февраля. Россия, похоже, вовремя осуществляет все выплаты по облигациям в иностранной валюте», - пишет The Economist.

Издание подчеркивает, что реальная экономика оказалась удивительно стойкой. Несмотря на рост розничных цен в РФ с начала года, меры по поддержанию экономической активности в России в режиме реального времени в основном работают, отмечает издание. Оно же указало на незначительное сокращение совокупного потребления электроэнергии.

Что делать с валютой: россиянам дали совет

«После недолгого мартовского затишья россияне снова стали свободно тратить деньги в кафе, барах и ресторанах, о чем свидетельствует статистика Сбербанка, являющегося самым крупным в России. 29 апреля Центробанк понизил ключевую процентную ставку с 17 до 14%. Это свидетельствует о том, что начавшаяся в феврале финансовая паника понемногу улеглась. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о 15-процентном сокращении ВВП в этом году начинают казаться чрезмерно пессимистическими", - пишет The Economist.

В первом квартале 2022 года доходы государства от продажи углеводородов возросли более чем на 80% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Экономика,Видео,Банк России,Сбербанк России,
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