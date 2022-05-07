Украина получит от Всемирного банка $1,5 млрд

Всемирный банк выделит Украине $1,5 млрд на оплату труда бюджетников. Об этом в субботу сообщило Министерство финансов Украины в своем Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка для оплаты труда работников бюджетной сферы в рамках проекта "Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого государственного управления", - отметили в ведомстве.
Средства пойдут на возмещение расходов бюджета для оплаты труда работников госорганов и бюджетных учреждений образовательной сферы.
В пятницу премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что страны Запада с конца февраля предоставили Киеву военную и финансовую помощь на сумму $12 млрд.