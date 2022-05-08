Зеленский раскритиковал ЕС из-за санкций против России

Единство среди стран Евросоюза по вопросу о санкциях в отношении России отсутствует. Это признал в опубликованном в субботу интервью телеканалу Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

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По его мнению, к настоящему моменту в плане введения антироссийских рестрикций "США заняли лидирующие позиции, делая больше других стран". "Аналогичную поддержку в вопросе санкций я вижу со стороны Великобритании", - отметил украинский лидер, слова которого прозвучали в переводе на английский язык.

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"Евросоюз должен занять единую позицию. Пока в вопросе определенных санкций у них ее нет", - констатировал Зеленский, выразив европейским государствам признательность за уже введенные ограничительные меры.

4 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на импорт нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на поставки сырой нефти из РФ в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, ЕК выдвинула инициативу разрешить Венгрии и Словакии закупать российское черное золото до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета она также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.

Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни его страна, ни сообщество в целом не готовы ввести эмбарго на импорт нефти из РФ, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. В результате, как стало известно из дипломатических источников в Брюсселе, ЕК была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. Дискуссия на уровне послов продолжается.