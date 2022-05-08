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1 час назад

Названо условие полной переориентации экспорта российского газа на Азию

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Поступающий в Европу российский газ может быть полностью перенаправлен в Азиатско-Тихоокеанский регион, однако для этого нужно развить экспортную инфраструктуру, заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

Названо условие полной переориентации экспорта российского газа на Азию
Фото: ReutersReuters

«Потенциально объемы российского экспорта, поступающие в настоящее время в Европу, могут быть перенаправлены в Азиатско-Тихоокеанский регион в полном объеме, однако для этого потребуется активное развитие экспортной инфраструктуры – строительство новых газопроводов и заводов СПГ, что также потребует времени», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».

Как отмечает аналитик, переориентация поставок российского газа на Азию обусловлена не только стремлением европейских потребителей отказаться от углеводородного сырья из РФ, но и рыночными факторами. Как ожидается, к 2025 году более половины роста мирового спроса на природный газ будет приходиться на Азию, в первую очередь на Китай и Индию. В общей сложности потребление газа в АТР к 2025 году увеличится примерно на 160 млрд кубометров относительно текущего уровня, уточнил Тимонин.

Активные работы по прокладке «Силы Сибири», например, заняли пять лет, аналогичными сроками строительства характеризуются и крупнотоннажные заводы по сжижению газа.

«Таким образом, для сохранения объемов российского экспорта проработкой новых проектов и принятием инвестиционных решений необходимо заниматься уже сегодня», – заключил он.

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Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.

Экономика,ЕС,
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