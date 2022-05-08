Как в 2022 году изменился рынок контейнерных перевозок

В 2022 году, в связи с продолжением пандемии коронавируса и кризисом на Украине, существенно изменился рынок и география контейнерных перевозок - произошла переориентация грузопотоков с запада на восток, а также на юг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов в сфере логистики.
"Запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на продукцию АПК, продукты питания и лекарственные средства. Мы отмечаем двукратный рост запросов на экспортную и транзитную перевозку через территорию Казахстана и Белоруссии. Перевозка через Азербайджан начинает выходить на первый план у наших клиентов", - рассказали в "РЖД Логистика".
В первую очередь, рост перевозок коснулся маршрутов, не пересекающих практически закрытые для перевозок российско-европейскую и белорусско-европейскую границы.
"На юге страны активно развивается маршрут перевозки контейнеров в порт Новороссийск. Откуда контейнер следует в Турцию (Стамбул), где проходит "очистку" и отправляется конечным грузополучателям. На Дальнем Востоке аналогичная ситуация: контейнер из порта Владивосток следует в Корею (Пусан) и в дальнейшем отправляется по любому маршруту", - пояснили в "Институте проблем естественных монополий".
Первый вице-президент компании "Трансконтейнер" Виктор Марков прогнозирует спад перевозок контейнеров по железной дороге к середине года до 5-7%.
"Ставки на импорт контейнерных грузов будут снижаться, чтобы привлечь дополнительные объемы и ввезти контейнеры, а сквозные ставки на экспорт в Китай - расти. Надеемся, что существенного дефицита контейнеров при восстановлении импорта не будет, хотя сложности с доступностью оборудования в мае-июне могут наблюдаться. Линейный контейнер должен рано или поздно заместиться условным китайским - собственным или привлеченным, и это будет выход из создавшегося положения", - отмечают в "РЖД Бизнес Актив".
Предполагается, что значительное число контейнеров будет напрямую закуплено в Китае. "Возможно, следует привлечь к решению вопроса и государство, что может выражаться как в обнулении пошлин для ввоза китайских контейнеров, так и в финансировании расширения отечественного производства", - считают в "РЖД Логистика".
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