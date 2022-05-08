Как в 2022 году изменился рынок контейнерных перевозок

"Ставки на импорт контейнерных грузов будут снижаться, чтобы привлечь дополнительные объемы и ввезти контейнеры, а сквозные ставки на экспорт в Китай - расти. Надеемся, что существенного дефицита контейнеров при восстановлении импорта не будет, хотя сложности с доступностью оборудования в мае-июне могут наблюдаться. Линейный контейнер должен рано или поздно заместиться условным китайским - собственным или привлеченным, и это будет выход из создавшегося положения", - отмечают в "РЖД Бизнес Актив".