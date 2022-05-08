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1 час назад

Die Welt: Россия нашла способ обходить нефтяные санкции

Елена Прошина

Танкеры с российской нефтью посещают европейские порты, невзирая на санкции ЕС. К такому выводу пришла немецкая газета Die Welt.

Die Welt: Россия нашла способ обходить нефтяные санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российские корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформлять свои нефтяные сделки через европейские порты», - пишет издание.

По его данным, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире.

В апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров. Из них 76 были под греческим флагом. Они отправились в Европу, Индию, Китай и Южную Корею. Например, супертанкер Nissos Rhenia в конце апреля загрузил российскую нефть в порту Роттердама и отплыл в Сингапур.

По данным газеты, Афины увеличили долю в транспортировке российской нефти в три раза и выступают против антироссийского нефтяного эмбарго.

В апреле Брюссель ввел пятый пакет санкций в отношении РФ. Российским кораблям запретили заходить в европейские порты, исключив суда с некоторыми грузами - продуктами, лекарствами и т.д.

Экономика,Роснефть,Лукойл,ЕС,
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