Die Welt: Россия нашла способ обходить нефтяные санкции

Танкеры с российской нефтью посещают европейские порты, невзирая на санкции ЕС. К такому выводу пришла немецкая газета Die Welt.

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«Российские корпораций "Роснефть" и "Лукойл" продолжают совершенно беспрепятственно оформлять свои нефтяные сделки через европейские порты», - пишет издание.

По его данным, обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире.

В апреле из портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск вышли 190 танкеров. Из них 76 были под греческим флагом. Они отправились в Европу, Индию, Китай и Южную Корею. Например, супертанкер Nissos Rhenia в конце апреля загрузил российскую нефть в порту Роттердама и отплыл в Сингапур.

По данным газеты, Афины увеличили долю в транспортировке российской нефти в три раза и выступают против антироссийского нефтяного эмбарго.