США запретили поставлять России бульдозеры

Соединенные Штаты введут новые экспортные санкции против России. Они коснутся поставок промышленной продукции, в том числе двигателей промышленного назначения и бульдозеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

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«Мы также расширяем наши экспортные ограничения и санкции, которые напрямую наносят ущерб военным усилиям России, в том числе [вводим] ограничения, касающиеся двигателей промышленного назначения и бульдозеров», - рассказал журналистам высокопоставленный чиновник.

Он отметил, что одновременно с Вашингтоном ограничительные меры вводят и страны ЕС.

«ЕС, например, действует совместно с нами и вводит дополнительный [экспортный] контроль в отношении химической продукции», - рассказал он.

По его мнению, эти меры «[экспортного] контроля еще больше ограничат доступ России к компонентам, которые необходимы ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей».