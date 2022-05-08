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1 час назад

Болгария потребовала отложить введение эмбарго на российскую нефть

News.ru

Болгарские власти потребовали от Еврокомиссии отложить введение эмбарго на поставки российской нефти, об этом заявил вице-премьер и министр финансов страны Асен Василев в эфире телеканала BNT. Он отметил, что Болгария хочет оказаться в списке стран, получивших отсрочку на запрет импорта российской нефти.

Болгария потребовала отложить введение эмбарго на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если отсрочка не будет предоставлена, то мы не поддержим санкции, да, мы наложим вето. Однако полагаю, что до подобного не дойдет, — сказал Василев.

Ранее 8 мая Совет национальной безопасности Белого дома сообщил, что страны G7 взяли на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или ввести эмбарго на него.

Венгрия сорвала принятие ЕС шестого пакета санкций против РФ

4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России. В него входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов, которое может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

Позже стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия 8 мая продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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