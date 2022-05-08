Болгария потребовала отложить введение эмбарго на российскую нефть

Переговоры по нефти в настоящее время продолжаются, мы хотим быть в числе государств, которым будет предоставлена отсрочка на введение запрета на российскую нефть. Если отсрочка не будет предоставлена, то мы не поддержим санкции, да, мы наложим вето. Однако полагаю, что до подобного не дойдет, — сказал Василев.