В Японии признали незаменимость российской нефти

У Японии нет возможности полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

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«Мы не можем сейчас отказаться от импорта российской нефти», — передает слова Коити Хагиуды ТАСС.

Однако он подчеркнул, что Япония готова постепенно отказываться от зависимости от российских энергетических источников путем поиска альтернативных источников поставок.