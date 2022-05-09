Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Lenta.ru

Предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что кризис на Украине вызовет глобальное замедление экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на эфир CNN.

Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Миллиардер уточнил, что ситуация на Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок». Он дал прогнозы относительно состояния мировой экономики в ближайшем будущем.

«Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», — объяснил Гейтс влияние украинского кризиса на экономику.

Ранее Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). В своей книге бизнесмен описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.

Экономика,Когда следующий кризис,Билл Гейтс,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители