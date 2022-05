Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Ранее Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic). В своей книге бизнесмен описал шаги, с помощью которых можно избежать подобных глобальных явлений в будущем и обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете.