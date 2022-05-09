Билл Гейтс объяснил влияние украинского кризиса на экономику

Предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что кризис на Украине вызовет глобальное замедление экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на эфир CNN.

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Миллиардер уточнил, что ситуация на Украине, которая привела к резкому росту цен на сырьевые товары, «наступила в дополнение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высок, и были некоторые проблемы с цепочками поставок». Он дал прогнозы относительно состояния мировой экономики в ближайшем будущем.

«Многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию. Это в конечном итоге приведет к замедлению экономического роста», — объяснил Гейтс влияние украинского кризиса на экономику.