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3 часа назад

Россия обошла нефтяные санкции Евросоюза при помощи одной страны

Никита Бородкин

Танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС), Как сообщает обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель, помогает обходить ограничения Греция.

«Обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией», — заявил журналист.

По словам Ветцеля, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Кроме того, значительно возросло число отправлений нефти в Индию, Китай и Южную Корею.

Обозреватель добавил, что Греция выступает против запрета на поставки нефти из России. Несмотря на многочисленные санкции в отношении РФ, в действительности мало кто их выполняет.

Боррель захотел отдать замороженные активы России Украине

Ранее в понедельник экс-министр транспорта Франции и депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) дают возможность для России заработать на нефти и газе.

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