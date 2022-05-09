Россия обошла нефтяные санкции Евросоюза при помощи одной страны

Танкеры с российской нефтью заходят в европейские порты, несмотря на санкции Евросоюза (ЕС), Как сообщает обозреватель Die Welt Даниэль Ветцель, помогает обходить ограничения Греция.

«Обходить санкции России помогает Греция, обладающая крупнейшим танкерным флотом в мире. Местные судовладельцы, в отличие от других европейцев и американцев, расширяют бизнес с Россией», — заявил журналист.

По словам Ветцеля, в конце апреля супертанкер Nissos Rhenia принял на борт российскую нефть в порту Роттердама и направился в Сингапур. Кроме того, значительно возросло число отправлений нефти в Индию, Китай и Южную Корею.

Обозреватель добавил, что Греция выступает против запрета на поставки нефти из России. Несмотря на многочисленные санкции в отношении РФ, в действительности мало кто их выполняет.