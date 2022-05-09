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3 часа назад

Bloomberg: ЕС разрешит судам государств сообщества поставлять нефть РФ в третьи страны

ТАСС

Европейский союз планирует исключить из шестого пакета санкций против РФ запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.

ЕС сделает послабление по транспортировке нефти РФ судами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно его сведениям, Греция была среди стран, выступавших за исключение данного положения из очередного пакета санкций.

В Евросоюзе также намерены запретить европейским компаниям страховать суда, перевозящие российскую нефть. Как отметили собеседники Bloomberg, данное предложение останется в шестом пакете санкций, несмотря на несогласие некоторых членов.

Россия нашла новых покупателей нефти

Постпреды стран ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии (ЕК) по шестому пакету санкций в отношении России 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. Как сообщило 4 мая агентство Reuters, ЕК предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти и помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть. Различные СМИ сообщали, что дополнительные отсрочки, помимо Венгрии и Словакии, могут быть предоставлены Чехии, Болгарии и ряду других государств союза.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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