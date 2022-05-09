ЕС сделает послабление по транспортировке нефти РФ судами

Европейский союз планирует исключить из шестого пакета санкций против РФ запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими государствам сообщества. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы и источники в ЕС.

Постпреды стран ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии (ЕК) по шестому пакету санкций в отношении России 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. Как сообщило 4 мая агентство Reuters, ЕК предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти и помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть. Различные СМИ сообщали, что дополнительные отсрочки, помимо Венгрии и Словакии, могут быть предоставлены Чехии, Болгарии и ряду других государств союза.