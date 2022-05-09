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1 час назад

США расширили ограничения на экспорт в Россию

Елена Прошина

Минторг США расширил ограничения на экспорт в Россию товаров промышленного назначения. Как сообщает РБК, под запрет попали поставки грузовых автомобилей, шариковых подшипников, двигателей, подъемных устройств и еще порядка 200 позиций.

США расширили ограничения на экспорт в Россию
Фото: CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceCC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce

Ведомство опубликовало новое правило, которое предпринято «далее ограничить способность России выдерживать экономическое воздействие многосторонних санкций, сократить источники доходов, которые могут поддержать военный потенциал России, и гармонизировать американское экспортное регулирование в отношении России с европейским».

США запретили поставлять России бульдозеры

Список санкций дополнился 205 позициями. Среди них — ножи и лезвия для машин, реактивные, гидравлические, пневматические двигатели, установки для кондиционирования воздуха, холодильники, морозильники, огнетушители, подъемные устройства, бульдозеры и другие товары.

Минторг США будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию, за исключением разрешений на экспорт товаров, которые нужны для гуманитарных нужд.

Экономика,
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