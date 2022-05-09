США расширили ограничения на экспорт в Россию

Минторг США расширил ограничения на экспорт в Россию товаров промышленного назначения. Как сообщает РБК, под запрет попали поставки грузовых автомобилей, шариковых подшипников, двигателей, подъемных устройств и еще порядка 200 позиций.

Фото: CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce

Ведомство опубликовало новое правило, которое предпринято «далее ограничить способность России выдерживать экономическое воздействие многосторонних санкций, сократить источники доходов, которые могут поддержать военный потенциал России, и гармонизировать американское экспортное регулирование в отношении России с европейским».

Список санкций дополнился 205 позициями. Среди них — ножи и лезвия для машин, реактивные, гидравлические, пневматические двигатели, установки для кондиционирования воздуха, холодильники, морозильники, огнетушители, подъемные устройства, бульдозеры и другие товары.