Переговоры ФРГ и Катара по газу зашли в тупик

Германия и Катар столкнулись с трудностями в переговорах по долгосрочным контрактам на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий по ключевым условиям, включая продолжительность сроков действия договоров. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их словам, Германия не хочет соглашаться на условия Катара по подписанию контрактов на срок не менее 20 лет. Эти контракты должны обеспечить поставки огромных объемов СПГ, необходимых ФРГ для снижения зависимости от российского природного газа.

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Кроме того, Катар, крупнейший в мире поставщик СПГ, указывает такие условия, как оговорка о пункте назначения, которая не позволит Берлину перенаправить газ в другие регионы Европы. ЕС выступает против такого условия.

Как отмечает Reuters, правительство Германии изо всех сил пытается сбалансировать любую сделку со своими целями по сокращению выбросов углекислого газа на 88% к 2040 году, что осложняет переговоры с компанией Qatar Energy.

"Вопрос о продолжительности [срока действия] контракта на СПГ, который может поставить под угрозу цели Германии по декарбонизации, является частью текущих переговоров с Катаром", - отметил один из источников, добавив, что Германия также конкурирует с другими странами за поставки СПГ из Катара. В то же время другой источник подчеркнул, что обеспечение поставок СПГ из Катара "не ожидается в ближайшее время".

Пресс-служба правительства Катара, как пишет Reuters, отказалась комментировать текущие переговоры. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек также не стал комментировать данную информацию.

Договоренности между Германией и Катаром

В марте Хабек совершил визит в Катар, в ходе которого договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок в ФРГ сжиженного природного газа. Министр заявил в Дохе, что на переговорах с эмиром Катара была достигнута договоренность о "долгосрочном энергетическом партнерстве". По его словам, теперь дело по заключению конкретных соглашений о поставках СПГ за компаниями. Энергетическое партнерство, как подчеркнул Хабек, означает, что "в лучшем случае Германия получает контрактные гарантии того, что что-то может быть поставлено с расширением европейской и прежде всего германской инфраструктуры". Расширение инфраструктуры предполагает, в частности, создание отсутствовавших ранее в ФРГ терминалов СПГ.