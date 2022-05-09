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2 часа назад

Bloomberg: Минфин прогнозирует спад экономики России на 12%

BFM.RU

Из-за санкций ВВП России может сократиться на 12%, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз российского Минфина. По данным американского агентства, Россия проживает сейчас самый глубокий экономический спад за почти 30 лет и санкционное давление усиливается.

Bloomberg: Минфин прогнозирует спад экономики России на 12%
Фото: ТАССТАСС

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович считает, что пока рано делать прогнозы:

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Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

«Мы не знаем сегодня ни окончательного пакета санкций, ни того, какие контрсанкции даст Россия, и мы не знаем полного пакета, как государство будет помогать бизнесу и людям. В принципе, если давать оценочно, то я бы поместил в такой интервал: от 10% до 14%. Поэтому то, что говорит Bloomberg, наверное, это входит в этот интервал. Инфляцию тоже пока рассчитывать рано. Нужны данные Росстата за второй квартал, это будет не раньше июля. Инфляция — общий индекс потребительских цен — будет находится в интервале 18-24%. Основной фактор сокращения ВВП — санкционное давление, и первое — разрыв цепочек поставок. В этом году что-то сделать очень сложно, импортозамещение — это довольно сложный, дорогостоящий и длительный процесс. Конечно, нужно постараться найти новую логистику, условно говоря, посмотреть с Запада на Восток: что-то удастся, наверное, найти. А если решать кардинально — нужно садиться за стол переговоров и снимать санкционное давление. Сегодня не экономический кризис, а геополитический. Экономический смысл жизни человека — это не ВВП, а доход и занятость. Поэтому нужно следить за другими показателями, которые характеризуют уровень и качество жизни человека».

Правительство еще не дало публичного прогноза, а Минэкономики видит снижение на 8%, по словам источников Bloomberg. Если прогноз Минфина окажется точным, пишет агентство, это перечеркнет примерно десятилетие экономического роста России.

Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:

Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота»

«Кажется, что за время ковида мы потеряли не меньше 10%, и по сравнению с этим, 12% — это, конечно, трагически много и, конечно, это будет означать рост безработицы и прочие экономические неурядицы. Но это не так критично, как могло бы быть, учитывая то, в какой ситуации экономической и политической мы оказались. Кажется, что все первоначальные прогнозы — 12% прогноз еще до начала спецоперации — несколько пессимистичны. Наш экспорт с мая по сравнению с апрелем, наоборот, растет. Видим какое-то оживление экономики и видим совершенно аномальное, но в общем то, логичное значение валюты относительно того торгового сальдо, которое имеет РФ на данный момент. Соответственно, я сильно сомневаюсь, что мы увидим какую-то значительную инфляцию при таком курсе доллара и евро. Соответственно кажется, что сейчас самой большой проблемой для ВВП будет резкое падение импорта: как готовых продуктов, так и отдельных деталей.Проблема недофинансирования будет основной».

ЦБ ожидает сокращение экономики в этом году на 8-10%. К постепенному росту российская экономика при условии структурной перестройки перейдет в 2023-м, считают в Банке России.

Экономика,Александр Тимофеев,Георгий Остапкович,ИК Восточные ворота,Банк России,ВШЭ,Росстат,
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