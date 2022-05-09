Bloomberg: Минфин прогнозирует спад экономики России на 12%

«Мы не знаем сегодня ни окончательного пакета санкций, ни того, какие контрсанкции даст Россия, и мы не знаем полного пакета, как государство будет помогать бизнесу и людям. В принципе, если давать оценочно, то я бы поместил в такой интервал: от 10% до 14%. Поэтому то, что говорит Bloomberg, наверное, это входит в этот интервал. Инфляцию тоже пока рассчитывать рано. Нужны данные Росстата за второй квартал, это будет не раньше июля. Инфляция — общий индекс потребительских цен — будет находится в интервале 18-24%. Основной фактор сокращения ВВП — санкционное давление, и первое — разрыв цепочек поставок. В этом году что-то сделать очень сложно, импортозамещение — это довольно сложный, дорогостоящий и длительный процесс. Конечно, нужно постараться найти новую логистику, условно говоря, посмотреть с Запада на Восток: что-то удастся, наверное, найти. А если решать кардинально — нужно садиться за стол переговоров и снимать санкционное давление. Сегодня не экономический кризис, а геополитический. Экономический смысл жизни человека — это не ВВП, а доход и занятость. Поэтому нужно следить за другими показателями, которые характеризуют уровень и качество жизни человека».